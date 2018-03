DIFENSORE CIVICO: CONCLUSO IL PROGETTO NELLE SCUOLE

PESCARA. SCUOLA. Si è conclusa la II Edizione del Progetto “Il Difensore Civico tra i banchi di scuola” organizzato dall’Ufficio del Difensore Civico dell’Abruzzo. L’iniziativa, rivolta ai ragazzi delle scuole elementari e medie delle quattro province abruzzesi, ha coinvolto i seguenti Istituti Scolastici: Istituto Comprensivo – Castel Frentano (CH), Scuola Primaria “Torrione” – L’Aquila, Scuola Primaria “S. Francesco” – L’Aquila, Scuola Primaria “Gianni Di Genova” – L’Aquila, Istituto Comprensivo “Galileo Galilei” – San Giovanni Teatino (CH), Istituto Comprensivo – Cepagatti (PE), Istituto Comprensivo Notaresco (Te), Istituto Comprensivo Tortoreto (Te). Il Progetto, completamente gratuito per le scuole, è nato dall’idea di rafforzare e promuovere il ruolo del Difensore Civico Regionale e si è posto come obiettivo, oltre a quello di implementare e potenziare, a vantaggio della collettività, un pubblico servizio, utilizzando come canale il mondo della scuola, anche di avvicinare i ragazzi al mondo della pubblica amministrazione, una realtà distante dai giovani e resa troppo complicata da leggi e burocrazia ma con la quale gli stessi hanno inconsapevolmente a che fare ogni giorno tra i banchi di scuola.