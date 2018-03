APP COMUNE PESCARA SCARICATA 3 MILA VOLTE

INTERNET. PESCARA. Più di 3mila download della App istituzionale MyPescara effettuate in due mesi, oltre 300 registrate nella sola giornata di giovedì scorso, in occasione dell’emergenza maltempo. Sono i primi dati inerenti la App istituzionale, attivata dallo scorso settembre, terza città del centro-sud dopo Roma e Firenze, e tra le uniche 10 città italiane dotate di tale servizio. «Pescara è diventata a tutti gli effetti una città 2.0 ovvero ‘smart city’», ha detto l’assessore all’Innovazione Tecnologica Eugenio Seccia. «Il servizio istituito con la App istituzionale MyPescara sta dando risultati straordinari – ha sottolineato l’assessore Seccia – permettendo alla cittadinanza di avere informazioni istantanee, gratuite, sulla vita pescarese, permettendoci di gestire in maniera eccezionale l’emergenza nubifragi, quando a Pescara sono caduti 140 millimetri di pioggia e il sindaco Albore Mascia ha dovuto chiudere le scuole cittadine. Con un push siamo stati in grado di notificare il provvedimento in tempo reale a tutti coloro che avevano già eseguito il download della App, ossia che l’avevano scaricata gratuitamente sul proprio smartphone, registrando un picco di 300 download nella sola giornata di giovedì scorso, giorno clou del maltempo, su una media di 30 download al giorno».