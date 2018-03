AL MATCHING DI MILANO PRESENTI 13 AZIENDE ABRUZZESI

ABRUZZO. ECONOMIA. Sviluppo delle reti, ricerca e internazionalizzazione.

Sono i settori strategici su cui sta operando il Polo dell'Innovazione Sociale e dell'Economia Civile, gestito dalla Società Consortile Irene. Si inserisce in questo percorso la partecipazione di tredici imprese aderenti al Polo alla nona edizione di Matching 2.0, l'evento b2b promosso da Compagnia delle Opere che si svolgerà dal 25 al 27 novembre prossimi a Fieramilano di Rho per favorire la conoscenza e lo sviluppo nelle imprese: tre giorni in cui i partecipanti avranno la possibilità di incontrare tante tra le due mila imprese presenti, provenienti da trenta Paesi. I partecipanti abruzzesi sono: Di Carmine Costruzioni (edilizia), Di Donato Costruzioni (edilizia), Immobiliare Colanzi (edilizia), Studiodercole (edilizia), Valserenia (edilizia), Cft Logistica (logistica), Sien (logistica), Brain Trends (sanità), Fisioter (sanità), Fondazione Camillo de Lellis (sanità), Glomeria Therapeutics (sanità), Società di Mutuo Soccorso Cesare Pozzo (sanità), Biblos (servizi). Saranno protagoniste di tre dei nove "distretti" all'interno del Matching, espressione di ben ventidue categorie merceologiche: edilizia, sanità e logistica.