CADAVERE SUI BINARI: INDAGINI IN CORSO E TRENI IN RITARDO

PINETO. Un cadavere e' stato rinvenuto nel tardo pomeriggio sui binari della stazione di Pineto. Al momento si sta indagando per verificare se si sia trattato di un suicidio, anche sulla scorta di alcune testimonianze secondo le quali una persona si sarebbe gettata sotto un convoglio di passaggio. A causo di cio' i treni che transitano tra Montesilvano e Roseto stanno accumulando ritardi di circa 40 minuti. L'ultimo convoglio transitato per la stazione di Pineto e' stato fermato a Giulianova. La polfer sta esaminando eventuali tracce di impatto sulla motrice. Il macchinista, comunque, ha subito riferito di non essersi accorto di nulla. Le indagini sono coordinate dalla Procura della Repubblica di Teramo.