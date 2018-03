L’AIA DEI MUSEI “GIOVANNI BOZZI” APRE DUE NUOVI PADIGLIONI

CULTURA. AVEZZANO. In occasione dell’apertura al pubblico di due aree espositive appena restaurate, il Polo Museale L’Aia dei Musei “Giovanni Bozzi”, sito in Via Nuova 33 ad Avezzano ospiterà, dal 27 novembre fino al 28 dicembre 2013, la mostra Fucinus Lacus di Ester Grossi, una tra le più apprezzate artiste della sua generazione, promossa dalla Galleria bolognese Spazio Testoni. Fucinus Lacus, a cura di Alberto Mattia Martini e Rossella Del Monaco, nasce dalla consapevolezza della pittrice, avezzanese, di essere nata in una zona di Italia, la Marsica, unica dal punto di vista naturale, archeologico e testimone di una trasformazione industriale, suscitata dalla grandiosa opera di prosciugamento del lago Fucino.