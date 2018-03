UNIVERSITA’: WELCOME MATRICOLE CON FICARRA E PICONE

UNIVERSITA’. TERAMO. Realizzare il futuro in cui crediamo, è il sogno di oggi. È lo slogan scelto dall’Università degli Studi di Teramo per celebrare le matricole iscritte all’Ateneo, attraverso una cerimonia dal titolo “Welcome Matricole”, alla quale parteciperanno anche gli artisti Ficarra e Picone.

L’ evento, il primo del genere che si celebra all’Università degli Studi di Teramo, è stato pensato dal Servizio di orientamento in entrata, guidato da Christian Corsi, per accogliere le matricole che proprio in questi giorni hanno iniziato le lezioni del I semestre e per consegnare loro il tablet in comodato d’uso gratuiti, che servirà poi per programmare le attività previste nella nuova didattica dell’Ateneo. “Welcome Matricole” avrà inizio lunedì 25 novembre 2013 alle 16.30 nell’Aula Magna del Campus universitario di Coste Sant’Agostino alla presenza del Rettore dell’Università degli Studi, Luciano D’Amico, dei Presidi, della direttrice generale dell’Ateneo Maria Orfeo, del delegato all’orientamento in entrata Christian Corsi, del delegato al Patto con lo studente Manuel De Nicola. Intrattenimenti musicali a cura degli studenti, saluto del duo Ficarra e Picone, oltre alla consegna del tablet, saranno i momenti più significativi dell’evento, al quale prenderanno parte le prime 832 matricole iscritte ai corsi di laurea triennali dell’Università degli Studi di Teramo. «I nuovi modelli di studio proposti dalla nostra Università, osserva Luciano D'Amico, pongono lo studente al centro di tutte le attività. La giornata di benvenuto è un tassello significativo di questa nuova strategia nelle relazioni tra l'Università e lo studente. Era doveroso accogliere gli studenti del primo anno con una giornata riservata a loro, afferma Christian Corsi. Promuovere il senso di appartenenza ad una comunità si sviluppa anche attraverso iniziative di questo genere».