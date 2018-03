I LAVORATORI DELLA RSA SANTA MARIA AUSILIATRICE RIMANGONO SENZA STIPENDIO

ABRUZZO. I lavoratori e le lavoratrici della residenza per anziani Santa Maria Ausiliatrice sono in profonda sofferenza a causa del ritardo con cui percepiscono gli stipendi. Si tratta di un fenomeno che va avanti da parecchi mesi e si aggrava ogni giorno che passa. L'ultimo stipendio percepito è quello relativo alla mensilità di agosto 2013. Da allora, nonostante gli impegni assunti dalla direzione della struttura dietro sollecitazione

dei lavoratori e del sindacato (tutti puntualmente disattesi) i dipendenti continuano ad onorare puntualmente le obbligazioni nei confronti del datore di lavoro (cooperativa A.C.D.I. e società CISE – alla ribalta delle cronache giornalistiche fino a qualche tempo fa per la vicenda dell'acquisizione milionaria di Villa Pini), ma non possono più fare fronte agli impegni e alle necessità quotidiane non ricevendo più gli stipendi che hanno già guadagnato.

Protesta la Cgil che minaccia di ricorrere «agli strumenti sindacali di lotta per far valere i propri diritti, e la direzione della RSA si assumerà tutta le responsabilità per i danni cagionati ai lavoratori e ai servizi».