CASA CANTONIERA ROCCACARAMANICO AFFIDATA ALLA COOPERATIVA JONATHAN

CRONACA. PESCARA. La Provincia di Pescara ha rinnovato una convezione con il Comune di Sant’Eufemia a Majella e la cooperativa sociale Jonathan per l’utilizzo, a scopi sociali, della casa cantoniera situata nel comune pescarese, in località Roccacaramanico. A firmare il documento sono stati il presidente della Provincia di Pescara Guerino Testa, il sindaco di Sant’Eufemia a Majella Francesco Crivelli e la rappresentante della cooperativa Antonella Sbaraglia. Presente alla firma anche l’assessore al Turismo Aurelio Cilli. «Abbiamo concesso in comodato d’uso gratuito per cinque anni alla cooperativa la casa cantoniera di San’Eufemia a Majella per promuovere il turismo sociale realizzando il progetto “Le ali della libertà” finanziato dalla Regione – spiega Testa -. In sostanza la cooperativa gestirà il centro come rifugio escursionistico attrezzato e luogo di accoglienza e ristoro delle persone diversamente abili e con patologie mediche, garantendo agli utenti un livello qualitativo di servizi in linea con i più avanzati standard socio assistenziali».