ACA, LAVORI E DISAGI A PESCARA IN VIA LAGO DI SCANNO

PESCARA. Andrà avanti per i prossimi due giorni l’intervento dell’Aca S.p.A. di Pescara per la riparazione della ‘camera di manovra’ di una condotta idrica localizzata in via Lago di Scanno a Pescara, danneggiata da un’improvvisa rottura che ha provocato un cedimento del manto stradale.

«L’intervento di riparazione della camera di manovra della condotta idrica situata in via Lago di Scanno – ha spiegato la Direzione dell’Azienda Acquedottistica di Pescara – è partito questa mattina intorno alle ore 8 e dovrebbe concludersi entro venerdì. Per consentire l’esecuzione dei lavori, è stato necessario chiudere al traffico veicolare via Lago di Scanno dall’incrocio con piazza Garibaldi, via degli Aprutini dall’incrocio con via dei Bastioni, e via Valerio Lucio dall’incrocio con via dei Bastioni. Appena ultimate le operazioni di riparazione, i nostri tecnici provvederanno al rifacimento del manto stradale in cui è stato eseguito lo scavo e le strade verranno immediatamente riaperte alla circolazione».