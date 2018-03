POLITICA, LUCA RICCIUTI ADERISCE A FORZA ITALIA

POLITICA. L’AQUILA. «In Abruzzo lavoreremo perché la coalizione sia il più ampia possibile, ma è chiaro che siamo totalmente dalla parte di Silvio Berlusconi, siamo con Forza Italia. La nascita del Nuovo centrodestra nazionale dovrà essere un’opportunità per Gianni Chiodi, che avrà il compito di gestire».

Lo afferma il consigliere regionale Luca Ricciuti, presidente della II Commissione (Territorio), che annuncia la sua adesione alla ricostituita Forza Italia. «Ognuno in Fi avrà un ruolo - prosegue - Gli spazi per fare ci sono e qualcuno che è già stato in Fi e che secondo me aveva fatto bene tornerà a fare politica».