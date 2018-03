ANCHE A L’AQUILA IL DISTRIBUTORE DI CARBURANTI CONAD A PREZZI CONCORRENZIALI

L’AQUILA. Nel momento in cui il ministro dello Sviluppo Economico Flavio Zanonato, vista la difficile situazione del Paese e rilevato che i prezzi dei carburanti in Italia sono più elevati rispetto a quelli degli altri Paesi dell’Eurozona, richiama i petrolieri ad evitare aumenti dei prezzi dei carburanti, Conad apre lunedì 25 novembre a L’Aquila, il ventesimo distributore di carburanti in Italia e il primo in Abruzzo.

Situato a L’Aquila in località Campo di Pile, presso il Centro Commerciale L’Aquilone, il distributore è un post pay con 4 colonnine per il rifornimento, il pagamento avviene alle casse drive-in, assistito da personale appositamente e permanentemente impiegato nell’assistenza e la riscossione dell’erogato. Il servizio avviene senza scendere dall’auto, in tutta comodità, carte di credito, bancomat, carta Conad o contanti, così come avviene a qualunque casello autostradale. Nel distributore sono impiegati 6 addetti.

«L’innovazione è una strada obbligata per continuare a crescere. Conad chiede al governo e alle Regioni maggiore coraggio, scelte più incisive e determinanti, perché risparmiare è possibile», sottolinea l’amministratore delegato di Conad Adriatico Antonio Di Ferdinando.

Dall’apertura del primo distributore, novembre 2005 a ottobre 2013, gli impianti Conad attivi in nove regioni italiane hanno assicurato ai clienti –dice una nota dell’azienda- un risparmio complessivo di 52,4 milioni di euro, con un risparmio medio dai 7 ai 10 centesimi di euro al litro rispetto ai prezzi medi Italia pubblicati dal ministero dello Sviluppo Economico.