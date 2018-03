CENSIMENTO PROGETTO CASE E MAP, EMANATO L’AVVISO PER GLI INADEMPIENTI

CRONACA. L’AQUILA. Coloro che non hanno presentato il censimento degli assegnatari degli alloggi Case e Map potranno sanare la situazione tra domani, 20 novembre, e mercoledì 4 dicembre. Lo ha reso noto il settore Politiche sociali e Cultura, che, in proposito, ha emanato un avviso. Lo stesso obbligo è a carico di chi non ha presentato le ricevute dei canoni di compartecipazione, se dovuti. La documentazione va depositata all’ufficio Case e Map di via Rocco Carabba n. 6. L’avviso completo, con tutte le informazioni e le sanzioni in caso di ulteriore inadempimento, è pubblicato sul sito internet del Comune, nella pagina “Censimento degli assegnatari” della sezione “Case, Map e Fondo immobiliare” dell’area “Il sisma”.