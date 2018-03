SI SUICIDA NEL BAGNO DI CASA: TRAGEDIA A MARTINSICURO

MARTINSICURO. Si e' chiuso in bagno e si e' lasciato morire con una busta di plastica legata al collo. Un 39enne che con i genitori viveva a Martinsicuro e' morto soffocato nel bagno di casa senza un apparente motivo. L'uomo si era chiuso dentro, lontano dagli occhi dei familiari, ed ha messo in pratica l'estremo gesto. La madre non vedendolo piu' uscire si e' preoccupata. Il figlio non rispondeva ed era impossibile aprire la porta fino all'arrivo del fratello di lui e dei vigili del fuoco che hanno sfondato la porta trovando il 39enne privo di vita. Sul posto anche i carabinieri della locale stazione.