GIULIANOVA. NUOVO PARCHEGGIO IN VIA BOCCACCIO CON 28 POSTI

GIULIANOVA. È stato aperto al pubblico il nuovo parcheggio ubicato in un'area posta sul retro di via Matteotti, in via Giovanni Boccaccio, e raggiungibile da via Cellini con uscita a senso unico su via Zola. L'area sosta è stata realizzata dalla ditta che, in base alle previsioni di PRG, ha edificato un complesso edilizio residenziale-commerciale su via Matteotti con obbligo di approntare il nuovo parcheggio sul retro dell'edificio e quindi cederlo gratuitamente al Comune.

«Il parcheggio – dichiara il sindaco Francesco Mastromauro – ha un'ampiezza di circa 900 metri quadrati per una disponibilità di 28 posti auto, di cui due riservati ai possessori di contrassegno di parcheggio per disabili. A partire dalla prossima settimana la sosta nel parcheggio sarà regolamentata con disco orario nelle fasce orarie 9–13 e 16–20 allo scopo di dare modo a tutti di usufruire degli stalli evitando soste prolungate che impediscano il ricambio nei momenti di punta. Si tratta di una risposta importante alla forte esigenza di parcheggi nella zona posta ad ovest della stazione ferroviaria e che si aggiunge a quella fornita nel novembre 2011 con l’apertura di un analogo parcheggio, della capienza di 10 posti, in via Machiavelli».