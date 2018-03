ABRUZZO. LA GIUNTA APROVA RENDICONTO FINANZIARIO DEL 2011

ABRUZZO. Via libera della Giunta regionale al rendiconto finanziario relativo all'esercizio 2011. Lo rende noto l'assessore al Bilancio, Carlo Masci, che parla di «approvazione in linea nei tempi stabiliti».

L'esercizio 2011 si chiude in sostanziale pareggio con un disavanzo di 51 milioni 320 mila euro, «tutto compiutamente e puntualmente giustificato nella relazione introduttiva al documento». «Si tratta- ha spiegato Masci - di un disavanzo in gran parte solo 'apparente' determinato da voci relative a mancati trasferimenti statali o a mancate contabilizzazioni delle annualità 2006-2008. Sono voci che verranno recuperate nei prossimi esercizi grazie soprattutto agli effetti della politica di risanamento finanziario avviata da questo governo regionale e alla diminuzione dell'indebitamento generale dell'ente regionale con un miglior utilizzo delle risorse disponibili, senza per questo gravare ulteriormente sulle finanze dei cittadini».