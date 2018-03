RUBANO 50 CONFEZIONI DI COSMETICI NEL CENTRO COMMERCIALE

CHIETI – “Chi ha tempo non aspetti tempo!”. Un proverbio probabilmente noto anche a due giovani rumeni che, con l’avvicinarsi delle prossime festività, hanno deciso di fare razzia di cosmetici nel centro commerciale forse per regalarli a fidanzate e parenti in occasione del Natale. L’episodio è avvenuto, nel weekend appena trascorso, all’IPERCOOP di San Giovanni Teatino. Due rumeni di 18 e 19 anni, uno in Italia senza fissa dimora e l’altro residente in provincia di Teramo e con precedenti di polizia, sono finiti nei guai per aver rubato ben 50 confezioni di cosmetici di vario tipo nascondendoli nelle tasche delle giacche che indossavano e all’interno dei marsupi che portavano a tracolla, dopo aver staccato le relative placche di sicurezza. I due giovani, però, non sono riusciti ad oltrepassare le barriere antitaccheggio e ad allontanarsi dal centro commerciale perché sono stati bloccati dal personale addetto alla vigilanza della struttura che li aveva notati al momento del loro arrivo. Sul posto, a seguito di una chiamata al 112, sono poi intervenuti anche i Carabinieri della Stazione di Sambuceto che, dopo aver restituito la refurtiva del centro commerciale, hanno accompagnato i due giovani in caserma per denunciarli con l’accusa di furto aggravato. La merce rubata aveva un valore approssimativo di 1100 euro.