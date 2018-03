PRECIPITA DA TETTO CASA, 68ENNE MUORE NEL PESCARESE

S. VALENTINO IN ABRUZZO CITERIORE. Un 68enne di San Valentino in Abruzzo Citeriore, Emidio Ciccotelli, è morto precipitando da un'altezza di diversi metri mentre era impegnato in lavori di manutenzione sul tetto della sua abitazione. Al momento non è chiaro se la caduta sia stata accidentale o se sia stata la conseguenza di un malore. L'uomo, un pensionato, è morto sul colpo. Sul posto gli uomini del 118 e i Carabinieri della stazione di San Valentino e della Compagnia di Popoli (Pescara). Il pm ha disposto il trasferimento del corpo all'ospedale di Popoli, dove domani verrà eseguita una ricognizione esterna.