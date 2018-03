MALTEMPO: TELECOM, DISSERVIZI PARZIALI IN TUTTE LE PROVINCE ABRUZZESI

PESCARA. Danni ingenti per il maltempo di questi giorni alle infrastrutture della rete telefonica Telecom Italia, con conseguenti disservizi sia sulla rete fissa (fonia e dati) sia mobile. Lo fa sapere la stessa azienda aggiungendo che nei comuni principali si prevede che i collegamenti saranno del tutto ripristinati nella serata di martedì prossimo; per le rimanenti località non oltre venerdì 22 novembre. Interessati da disservizi parziali comuni di tutte e quattro le province. A Pescara anche la zona Stadio, oltre i centri di Loreto Aprutino, Spoltore, Picciano, Collecorvino e Lettomanoppello. In provincia dell'Aquila, Assergi e Capitignano. In quella di Chieti, Francavilla, Chieti Scalo, Ch-Porta-Pescara, San Giovanni Teatino, Torrevecchia Teatina, Selva D'altino. Nel teramano, infine, Alba Adriatica, Val Vomano, Roseto Degli Abruzzi, Tortoreto Lido, Notaresco, Campli, S.Egidio alla Vibrata.