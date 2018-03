MALTEMPO: RIAPERTA STRADA DI COLLEGAMENTO PESCARA-SPOLTORE

PESCARA. Il comune di Spoltore ha provveduto a riaprire al traffico via Francia, la strada chiusa al traffico giovedi' a seguito del crollo del ponte di collegamento tra Pescara e Spoltore, dopo l'ondata di maltempo. Lo annuncia il sindaco di Spoltore Luciano Di Lorito dopo un sopralluogo che ha consentito di verificare le condizioni di sicurezza garantite dai lavori.

«Gli interventi, effettuati senza sosta negli ultimi due giorni, hanno consentito la riapertura al traffico in tempi celeri, accorciando quelli preventivati - dice il sindaco - ci scusiamo con gli automobilisti per il disagio ma il blocco della circolazione in corrispondenza del tratto di ponticello che corre sul Fosso Grande era necessario per procedere tempestivamente con la messa in sicurezza. Nei prossimi giorni si provvedera' alla realizzazione di un guardrail definitivo e di un nuovo manto stradale».