PROVINCIA E AMBIENTE SPA, LA PROVINCIA PUNTA AD ACQUISIRE QUOTE DEL SOCIO PRIVATO

CRONACA. PESCARA. Per esaminare l'iter che la Provincia sta seguendo in merito alla società Provincia e Ambiente Spa, il consigliere Camillo Sborgia ha riunito la commissione Vigilanza. Ne danno notizia Sborgia e il presidente della Provincia Guerino Testa, ricordando che il 18 ottobre il Consiglio provinciale ha approvato una delibera che prevede di procedere, previa offerta, all'acquisto dell'intera quota di partecipazione (22 per cento) detenuta in Provincia e Ambiente spa dal socio privato (Itagas ambiente srl), trasformando la stessa in società "in house providing" a capitale totalmente pubblico.

A questo scopo, ricorda Sborgia, è stato pubblicato un avviso (sul sito internet della Provincia, scadenza 19 novembre) per l'affidamento dell'incarico per la stima, tramite redazione di perizia asseverata, del patrimonio sociale della società mista "Provincia e Ambiente S.pa.", al fine di stabilire il valore della partecipazione azionaria spettante a ciascuno dei due soci. Poi la Provincia (che detiene il 78 per cento) proporrà al socio privato l'acquisto delle quote sulla base del prezzo determinato a seguito di perizia.

«Nel corso dei lavori della commissione, a cui è stato invitato il presidente della Provincia Guerino Testa, abbiamo preso atto che l'ente - commenta Sborgia - sta rispettando la volontà espressa dal Consiglio e a breve torneremo a riunirci nuovamente per fare il punto della situazione. Da parte dei lavoratori ci sono grandi aspettative, rispetto alle ultime novità, e attendono di sapere se è possibile, come sembra, beneficiare della Cassa integrazione straordinaria».