A SANT’OMERO ‘TARTUFI NEL BORGO’

L’EVENTO. SANT’OMERO. Si è aperta venerdì e andrà avanti fino a domenica, all’interno delle mura del castello di Sant’Omero, la prima edizione di “Tartufi nel Borgo” organizzata dall’Associazione Monti Gemelli, in collaborazione con la Pro Loco di Sant’Omero, il Comune di Sant’Omero e Abruzzo Truffless. L’evento punta alla promozione di tartufi freschi, precisamente il “Bianco” delle colline teramane ed il “Nero” uncinato. All’interno del suggestivo centro storico di Sant’Omero sono stati allestiti stands gastronomici all’interno dei quali sarà possibile degustare un menù completo a base di tartufo, mentre nei fondaci riaperti al pubblico, si troveranno vin brulè, castagne con esposizione e vendita di tartufi e prodotti tipici. Il tutto accompagnato da buona musica popolare. «Non si tratta di una sagra – commenta Antonella Antonini- bensì di vera a propria promozione dei prodotti delle nostre colline e dei nostri monti. L’esperienza maturata in qualità di fan della montagna ci ha portati a sostenere l’evento, culturale e gastronomico insieme, come celebrazione del nostro territorio». Nella tre giorni dedicata a sua maestà il tartufo si alterneranno anche momenti ludici e musicali. Domenica, alle ore 15, spettacolo di falconeria e lupi a seguire esibizione del coro “Frammenti di note”. Per gli stand gastronomici: cena sabato dalle ore 19. Domenica anche pranzo dalle ore 13.