TERAMO. SEQUESTRO DI 700 GRAMMI DI DROGA. ARRESTO DI UN RESPONSABILE.

TERAMO. Militari della Compagnia di Teramo, in data 14 novembre, nel corso di specifica attività finalizzata alla prevenzione e repressione del traffico di sostanze stupefacenti, hanno proceduto al controllo, sulla superstrada Teramo-Mare, di una vettura con a bordo due persone.Il nervosismo dei due soggetti, originari dell’est europeo, ha indotto i militari ad effettuare un’accurata ispezione del veicolo con l’ausilio delle unità cinofile, al termine della quale è stato rinvenuto, abilmente occultato, l’ingente quantitativo di stupefacente, sottoposto a sequestro unitamente a un bilancino, 3 smartphone ed oggetti per il taglio delle sostanze.A seguito della perquisizione dell’abitazione del conducente dell’auto da parte delle Fiamme Gialle di Macerata, a ciò immediatamente delegate, è stata rinvenuta altra droga, numerose siringhe e fiale anabolizzanti, oltre 1.500 euro in contanti, che sono stati sottoposti a sequestro.

Il responsabile è stato tratto in arresto.