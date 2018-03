ABRUZZO, DA LUNEDÌ 18 NOVEMBRE, CHIUSO IL VIADOTTO “CORFINIO”

ABRUZZO. L’Anas comunica che sulla strada statale 5 “Via Tiburtina Valeria”, al fine di consentire la prosecuzione dei lavori di consolidamento strutturale e adeguamento sismico del viadotto “Corfinio” e completare la sistemazione delle barriere di sicurezza, si rende necessaria l’interdizione della circolazione in corrispondenza del viadotto stesso, nel territorio comunale di Corfinio, in provincia di L’Aquila.



Pertanto, dalle ore 9,00 di lunedì 18 novembre fino alle ore 17,00 di martedì 3 dicembre 2013, sarà chiuso al traffico, in entrambe le direzioni di marcia, il tratto compreso tra il km 175,000 e il km 176,400 della strada statale 5.



Come percorso alternativo, si consiglia di utilizzare la strada regionale 5 Dir, che interseca la strada statale 5 al km 170,600 (nel centro abitato di Raiano) e la strada statale 17 “dell’Appennino Abruzzese ed Appulo Sannitico” al km 91,500 (nei pressi di Pratola Peligna).