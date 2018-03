MAGIA, MISTERO A TERAMO: IL 16 DICEMBRE C’E’ ‘LA SOLUZIONE MAGICA’

SPETTACOLO. TERAMO. Lunedì 16 Dicembre alle ore 21,00 presso il Teatro Comunale di Teramo, la prima nazionale dello spettacolo di illusionismo dal titolo “La soluzione magica - Sospesi tra follia e magia”.

In apertura delle festività natalizie, nel periodo più magico dell’anno, fantasia, comicità, poesia, magia, illusione, divertimento e mistero, uniti assieme, sbarcheranno in teatro con otto prestigiatori ed una “sand artist”. Per la prima volta a Teramo, ospite d’onore e padrino de “La soluzione magica” sarà il mago Silvan, considerato uno dei più grandi illusionisti del mondo, assieme a David Copperfield, l'unico prestigiatore ad aver vinto per ben due volte il premio "Magician of the Year", l'equivalente magico del tanto ambito Oscar cinematografico. Cast: Ivan Cipolloni (Teramo), Cristoforo Lombardi (Roma), Pietro Totaro (Foggia), Dario De Remigis (Pescara), Manuel Spinosa (Ascoli Piceno), Dario Miccoli (Chieti), Alvaro Cifri (Roma), Roberto Palumbo (Ascoli Piceno), Erica Abelardo (Chieti). Autori e regia: Ivan Cipolloni e Alvaro Cifri