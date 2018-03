ABRUZZO: SCIOPERO PERSONALE TRENITALIA IL 15 NOVEMBRE

ABRUZZO. Le segreterie regionali dei sindacati FILT–FIT–UILT–UGL, in adesione allo sciopero generale regionale dell’Abruzzo, hanno proclamato dalle 9.00 alle 13.00 di venerdì 15 novembre, uno sciopero del personale addetto alla circolazione dei treni.

Non sono previste modifiche alla circolazione delle Frecce e dei treni di media e lunga percorrenza.

Per i treni Regionali, potranno verificarsi cancellazioni o variazioni. L’agitazione sindacale potrà comportare ulteriori modifiche al servizio anche prima dell’inizio e dopo la sua conclusione.

Informazioni presso gli uffici informazioni, assistenza clienti o biglietterie delle stazioni.