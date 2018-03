DISCUSSIONE SU TRE GEMME, SOSPESO IL DIBATTITO IN AULA

CRONACA. PESCARA. Il Consiglio comunale ha formalmente sospeso il dibattito sul progetto di riqualificazione dell’ex Consorzio Agrario ‘Tre Gemme’ per consentire all’aula di affrontare la delibera sulle tariffe della Tares.

Quest’ultima delibera ha infatti una scadenza precisa, ossia andrà approvata inderogabilmente entro il prossimo 30 novembre.

«Purtroppo», commentano il capogruppo del Pdl Armando Foschi e il consigliere Lorenzo Sospiri, «l’ostruzionismo sul Tre Gemme messo in atto da parte del centro-sinistra che si ostina a non volersi pronunciare, approvando o bocciando il cambio di destinazione d’uso proposto dalla società, ci costringe a mettere in stand by la discussione per non rischiare di saltare altri appuntamenti obbligatori per l’Ente pubblico».

La proposta di sospensiva è stata approvata con 15 voti a favore, 14 contrari e due astenuti.