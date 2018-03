MORTE PAMBIANCHI, MARTEDI’ LA FUNZIONE RELIGIOSA

CRONACA. L’AQUILA. Il Comitato 3e32 in lutto dopo la morte, tra venerdì e sabato, di Fabrizio Pambianchi, un attivista della prima ora. «Non ce lo aspettavamo. E’ successo. Il nostro compagno di vita ci ha lasciato nella notte tra venerdì e sabato, travolto da un demone che in pochi giorni l’ha divorato», commentano dal comitato. «Fabrizio era una persona speciale. La sua energia è stata una risorsa collettiva che ci ha guidato per anni insieme alle sue incredibili mani da artigiano. Grazie a lui tutto è stato possibile: Piazza 3e32 al Parco Unicef, CaseMatte, le case in Paglia a Pescomaggiore, le giornate delle carriole, i concerti, le amplificazioni itineranti per le assemblee che costituiscono il percorso di una città che R-esiste, nonostante tutto». Lascia tre figli. Martedì 12 è prevista una funzione religiosa alle ore 14 presso la chiesa di San Mario della Torretta, e con una commemorazione laica a CaseMatte, Collemaggio, alle ore 15.

Se si cuole contribuire con una donazione per un fondo destinato ai suoi figli: C/C Associazione “Comitato 3e32”. IBAN IT63N0538703601000000156830. Causale: “Fabrizio”