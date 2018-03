MONTICELLI NOMINATO RESPONSABILE DELLE POLITICHE PER IL DEMANIO MARITTIMO DEL PD

POLITICA. ABRUZZO. Luciano Monticelli nominato responsabile delle politiche per il demanio marittimo del Partito Democratico d'Abruzzo. A sceglierlo Silvio Paolucci, segretario regionale del Pd, che in una nota ha dichiarato all’ex sindaco di Pineto di essere «certo che Monticelli, data la sua esperienza, la sua competenza e il suo impegno per la tutela del territorio, che l'ha visto protagonista di importanti battaglie, darà un contributo prezioso e fondamentale per il partito». Soddisfazione è stata espressa dall’ex sindaco di Pineto, che potrà continuare «a mettere a frutto le competenze acquisite con l’Anci, grazie al quale ho un contatto continuo con il territorio. L’auspicio è quello di fornire un contributo alla risoluzione di una problematica per la quale non si è ancora giunti a una favorevole conclusione».

Il riferimento è a tematiche quali la direttiva Bolkestein e quella, iniziata dal Comune di Pineto nel '99, per il pagamento dell'Imu da parte delle aziende proprietarie delle piattaforme petrolifere site nelle acque territoriali comunali.