ARCIGAY L’AQUILA: MERCOLEDì AL VIA CINEFORUM LGBT

CRONACA. L’AQUILA. A partire da mercoledì 13 Novembre 2013 ore 21:30 presso la Sala Monicelli dell’Asilo occupato, il circolo Arcigay darà il via all’incontro settimanale con il cinema a tematica Lgbt, un primato a livello cittadino: «qualcosa che non è mai stato contemplato a L’Aquila per mancanza di coraggio forse», dicono i promotori, «sicuramente per la paura di un totale flop al coro di insulti omofobi, talvolta per una forma di complicità verso chi ha deciso di vivere la sua vita su una scala che va dal bianco al nero».

L’iniziativa avanzerà (per scelta dei ragazzi di Arcigay L’Aquila) a “tranches” di quattro film (uno a settimana), al fine di scandire bene i periodi, le proiezioni e la combinazione dei generi.

I film a tematica omosessuale: si parte mercoledì con la commedia “Priscilla La Regina Del Deserto”, si proseguirà mercoledì 20 con “Brotherhood”: la storia drammatica di un amore omosessuale tra membri di un’organizzazione neonazista. Sarà poi il 27 il turno di “Imagine me and you”: una commedia a tematica lesbo. L’appuntamento conclusivo è invece previsto per Mercoledì 4 Dicembre, con C.R.A.Z.Y.: la storia di vita di un ragazzo degli anni ’70, alle prese con follia, ambiguità, disperazione ed emarginazione. L’ingresso è libero.