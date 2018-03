PARCO ANDERSEN, COMUNE PESCARA CERCA UN GESTORE PRIVATO

IL BANDO. PESCARA. Il Comune di Pescara cerca un’associazione esterna cui affidare la gestione del Parco Andersen, una struttura verde situata in via Salara Vecchia, adiacente la scuola elementare, completamente riqualificata. Una struttura che, conclusi i lavori, è rimasta chiusa, in attesa di individuare la formula più adeguata di conduzione per evitare che nuovi atti di vandalismo vadano a deturpare quello che è patrimonio di tutti. Il bando è già stato pubblicato e le offerte potranno essere presentate entro il prossimo 13 novembre.

Il gestore dovrà provvedere a effettuare, a proprie spese e cura, la custodia, la pulizia, la gestione e la manutenzione ordinaria sia delle aree destinate a verde pubblico sia delle strutture, pagando un canone ricognitorio annuo pari a 951,75 euro. Potranno partecipare al bando le Onlus, le associazioni umanitarie benefiche, le Organizzazioni e Associazioni libere e, infine, Cooperative e ditte. In particolare il gestore dovrà garantire la manutenzione degli immobili occupandosi personalmente delle tinteggiature, la riparazione degli infissi, degli apparecchi sanitari, dei componenti elettrici, e del mantenimento in stato di efficienza di tutti gli ambienti. Poi dovrà assicurare la tosatura del prato, con il puntuale smaltimento dei materiali di risulta, l’irrigazione, i trattamenti fitosanitari, potatura e spollonatura delle piante, la manutenzione dei giochi e il servizio di vigilanza, garantendo l’apertura e la chiusura dei cancelli del parco sulla base degli orari indicati dal Comune, con un contratto di 5 anni. Ovviamente il gestore potrà effettuare attività di ristoro all’interno del parco, praticando prezzi di mercato. Al Comune resterà la manutenzione straordinaria della struttura.