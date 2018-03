ORSO, ASSOCIAZIONE DENUNCIA STRADA DEI PARCHI

ABRUZZO. L'associazione Salviamo l'Orso ha deciso di dare mandato ai propri legali di procedere giudizialmente contro Strada dei Parchi SPA «per la mancata osservanza degli obblighi che le fanno carico quale gestore dell'autostrada, in primis quello di assicurare la sicurezza sia degli utenti che della fauna selvatica, obblighi pervicacemente non adempiuti per meri tornaconti economici e nonostante precise disposizioni di legge. Il risarcimento richiesto dall'Associazione, ove venisse accolto dal Tribunale, sarà interamente devoluto in favore di azioni atte a dare definitiva soluzione ad una questione vitale per la tutela del nostro plantigrado».