CORPO CARBONIZZATO TROVATO IN AUTO BRUCIATA IN ABRUZZO

AVEZZANO. Un corpo carbonizzato è stato trovato all'interno di un'auto bruciata in una zona isolata nelle campagne della Marsica, tra le frazioni di Pietrasecca e Tufo nel Comune di Carsoli (L'Aquila). Sul posto si trovano Vigili del Fuoco e Carabinieri.

L'auto, presumibilmente una Peugeot 205, e' stata rinvenuta all'inizio di una stradina di campagna. Non e' escluso che la macchina sia stata portata in quel luogo, con l'uomo gia' morto, e poi data alle fiamme. Ma si tratta, al momento, solo di prime ipotesi investigative. Il cadavere e' comunque irriconoscibile. I carabinieri del nucleo scientifico hanno raccolto tutti gli indizi possibili trovati in auto per dare un nome al cadavere. Al momento, comunque, gli inquirenti non escludono alcuna pista.

L'uomo trovato carbonizzato, stando ai riscontri effettuati dai carabinieri, coordinati dal comandante provinciale dell'Aquila, colonnello Savino Guarino, dovrebbe essere, un uomo di 78 anni di Marino (Roma), incensurato. Stando alle indagini effettuate dovrebbe trattarsi di un suicidio. L'anziano, che si era allontanato spontaneamente da casa circa un paio di anni fa, aveva problemi di salute, cosi' come la moglie affetta da una grave patologia. Con il comandante Savino hanno collaborato alle indagini i carabinieri del Reparto operativo del comando provinciale dell'Aquila e quelli della Compagnia di Tagliacozzo (L'Aquila).