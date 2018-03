CONGRESSO PROVINCIALE IDV: MARIANI NUOVO SEGRETARIO

L’AQUILA. Si è svolto a L’Aquila in data odierna il Congresso Provinciale dell’Italia dei Valori per le elezioni del segretario e del direttivo provinciale. L’esito del Congresso è stato netto ed inequivocabile: ha vinto la lista guidata dal dr. Rinaldo Mariani e sostenuta dall’assessore Lelio De Santis e dal Capogruppo Giuliano Di Nicola con la percentuale del 68% e l’elezione di 11 membri su 15 del Direttivo. Esce confermata la linea politica della Segreteria nazionale di costruzione di un nuovo centro sinistra e la posizione dell’IdV nella stessa maggioranza e a sostegno alla Giunta Cialente. Ora il partito è impegnato «a rilanciare il suo ruolo, forte e costruttivo, nella città capoluogo per la ricostruzione e per lo sviluppo economico in una chiara e coerente posizione politica». L’impegno del segretario Mariani sarà teso a «rilanciare l’IdV in tutto il territorio provinciale e a preparare la sua attiva partecipazione alle prossime regionali».