PESCARA. Un uomo di 54 anni è morto a Pescara per un malore mentre faceva running. E' accaduto nella tarda mattinata di domenica sul lungomare, nei pressi della "Nave" di Cascella. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118; l'uomo è stato subito trasportato in ospedale, ma per lui non c'è stato nulla da fare. Del caso sono stati informati anche i carabinieri.