PESCARA. EMERGENZA IDRICA, LUNEDI' NOTTE I LAVORI

PESCARA. «E’ rientrata l’emergenza idrica registrata nel comune di Pescara, zona Porta Nuova, dopo che, negli ultimi giorni, i tecnici dell’Aca hanno attuato una serie di manovre per individuare la presenza di una perdita idrica sulla condotta di diametro 300 in via Orazio, che ha causato temporanei cali di pressione. Proprio per limitare ulteriori disagi ai residenti della zona, si è deciso di interrompere l’intervento e di programmarlo per la notte di lunedì 11 novembre». È quanto ha reso noto la Direzione dell’Azienda Comprensoriale Acquedottistica di Pescara in merito alle segnalazioni di ieri circa i cali di pressione idrica registrati a Pescara Porta Nuova.