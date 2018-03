ROSETO. IL COMUNE CEDE LA FARMACIA A 1,5 MLN

ROSETO. Sono stati definiti gli ultimi atti della cessione della farmacia comunale, assegnata al dottor Giovanni Mannella per un importo complessivo di 1milione e 578mila euro, già versati nelle casse dell’Ente (1 milione e 400mila euro dalla vendita della farmacia ai quali si aggiungono i 178mila euro derivanti dalla valorizzazione del magazzino).



Alla farmacia, in virtù di un’autorizzazione regionale, è assicurata continuità d’esercizio. Il sindaco Enio Pavone esprime soddisfazione per la conclusione dell’iter.