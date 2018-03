FRANCAVILLA, AL VIA LAVORI EX OMNI

FRANCAVILLA AL MARE. Lunedì prossimo, completato il trasloco del servizio Asl del 118 nella nuova sede di piazzale stazione inizieranno i lavori presso la struttura denominata ‘Ex Omni’, che andrà ad ospitare la nuova sede del Giudice di Pace di Francavilla. A seguire l’edificio sarà a sua volta oggetto di importanti lavori di adeguamento e di rifunzionalizzazione, finalizzati alla realizzazione della nuova Caserma dei Carabinieri. «Al termine, dunque, sarà finalmente data soluzione ad un problema ormai ventennale per Francavilla al Mare – conclude il sindaco Luciani -, e ciò grazie alla stretta collaborazione e alla sinergia tra questa Amministrazione, la Prefettura di Chieti e il Comando Provinciale e locale dei Carabinieri, con evidenti e consistenti benefici per la città in termini di sicurezza e controllo del territorio».