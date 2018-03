RINVENUTA REFURTIVA IN UN GARAGE: ROMENO DEFERITO PER RICETTAZIONE

CRONACA. AVEZZANO. È stato trovato in possesso di svariati oggetti provento di furto: deferito per “ricettazione” un cittadino straniero di origine romena. I militari del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Avezzano, dopo un’attività d’indagine in seguito ai furti perpetrati nell’ultimo mese in Avezzano, hanno sottoposto a perquisizione P.A., 34enne, trovando in un box di pertinenza del suo domicilio, una grossa quantità di oggetti (biciclette, diversi televisori al plasma e LED, stufe e caldaie) provento di furti in abitazione, nonché attrezzi da lavoro sottratti presso ditte di costruzioni. Una piccola parte di quanto rinvenuto, principalmente strumenti da lavoro provento di furto ai danni di una ditta di Massa D’Albe, previo riconoscimento, è già stata restituita ai legittimi proprietari. Gli altri oggetti sono stati, invece, sottoposti a sequestro tenendo conto che P.A. non riusciva a dare contezza circa la loro provenienza e sono in corso accertamenti per individuare i proprietari cui restituirli.