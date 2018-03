PESCARA, VIA LIBERA ALL’ACCENSIONE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO

CRONACA. PESCARA. Via libera da oggi all’accensione degli impianti di riscaldamento su tutto il territorio di Pescara. Il dispositivo è stato emanato dall’amministrazione comunale autorizzando l’avvio delle caldaie per garantire locali riscaldati agli studenti, in tutti gli uffici, nelle case di cura e anche nelle abitazioni. Gli impianti potranno restare accesi sino al prossimo 15 aprile, cercando di non superare i 20, massimo 22 gradi, garantendo la giusta aerazione dei locali, e non oltrepassando le 12 ore giornaliere di accensione.