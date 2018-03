PESCARA, DUE AREE VERDI AFFIDATE ALLA CARITAS

CRONACA. PESCARA. Sarà la Fondazione Caritas di Pescara a gestire a partire da oggi, e per 12 mesi, due aree verdi della città completamente riqualificate dall’amministrazione comunale, situate in via Trigno e via Ilaria Alpi, garantendo le operazioni di sfalcio, pulizia quotidiana, e manutenzione ordinaria. Per eseguire tali interventi la Caritas coinvolgerà utenti in condizioni di disagio socio-economico ai quali offriremo un’occasione per ritrovare se stessi e avviare il proprio reinserimento lavorativo. E a finanziare il progetto, denominato ‘Aree verdi per l’inclusione’, sarà il Comune di Pescara che ha previsto una spesa di 10mila euro.