L’APPUNTAMENTO. BIPOLARISMO, DALLE LARGHE INTESE ALLA DEMOCRAZIA DELL’ALTERNANZA

PESCARA. Convegno a Pescara, oggi, dal titolo 'Bipolarismo, dalle larghe intese alla democrazia dell'alternanza'.

L’evento è organizzato dall’associazione Magna Carta Abruzzo, che si terrà domani venerdì 8 novembre alle ore 16:00 nella Sala consiliare del Comune di Pescara in Piazza Italia 1 con la partecipazione di numerosi protagonisti della politica italiana.

Dopo i saluti istituzionali del sindaco di Pescara Luigi Albore Mascia, del presidente della Regione Abruzzo Gianni Chiodi e della senatrice Federica Chiavaroli, Giuliano Torlontano entrerà nel vivo dell'evento con un'intervista a Maurizio Lupi, ministro delle Infrastrutture e trasporti, e a Fabrizio Cicchitto, presidente della Commissione Esteri della Camera.

A seguire, gli interventi di politologi, storici, ed editorialisti come Giovanni Orsina, Sofia Ventura e Piero Craveri, che porranno temi e interrogativi sui quali si svilupperà il dibattito fra gli ospiti politici.

Infine una tavola rotonda, che vedrà protagonisti il ministro per le Riforme costituzionali Gaetano Quagliariello, il ministro della Pubblica amministrazione e semplificazione Giampiero D'Alia, il vicepresidente del Senato Maurizio Gasparri, il senatore del PdL Andrea Augello, il deputato del Pd Giuseppe Fioroni e il sindaco di Verona Flavio Tosi.