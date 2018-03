RAPINA IN UFFICIO ANAGRAFE "PORTANUOVA", BOTTINO 2 MILA EURO

PESCARA. Una rapina e' stata compiuta poco dopo le 14.30 all'ufficio anagrafe della circoscrizione "Portanuova" di Pescara, in piazza Grue. Due individui a volto scoperto, di cui uno armato di pistola, sono entrati negli uffici al cui interno al momento del fatto non vi era nessuno oltre gli impiegati. Entrambi, con calma ed arma in pugno, si sono prima impossessati del denaro presente nelle casse e poi hanno fatto aprire una cassaforte a muro, portandosi via complessivamente intorno ai 2.000 euro. I due rapinatori, che parlavano in perfetto italiano, sono poi scappati a piedi ed hanno fatto perdere le loro tracce. Indagano i carabinieri della Compagnia di Pescara.