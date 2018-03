CONSIGLIO: ABRUZZO; NASCE GRUPPO CENTRO DEMOCRATICO

POLITICA. L’AQUILA. Nasce in Consiglio regionale il Gruppo 'Centro Democratico'. Tre i consiglieri regionali che vi hanno aderito: Paolo Palomba, Camillo Sulpizio e Gino Milano, quest'ultimo capogruppo. Tutti e tre nel dicembre 2008 erano stati eletti nella file dell'Idv da dove erano passati successivamente in quelle dell'Api. Con la presentazione dell'atto di costituzione, il nuovo gruppo si insedierà ufficialmente in consiglio regionale tra le fila dell'opposizione di centrosinistra. «Siamo una forza di centro, moderata e riformista e non abbiamo intenzione di rioccupare posti. A breve - conclude Milano - presenteremo i nomi dei candidati che scenderanno in campo per le prossime elezioni».