ACQUA. CHIUSURA NOTTURNA SERBATOI TOCCO DA CASAURIA

TOCCO. A causa della riduzione della portata delle sorgenti e considerato l’assenza di precipitazioni degli ultimi giorni, l’Aca S.p.A. di Pescara ha programmato la chiusura notturna dei serbatoi ‘Osservanza’ e ‘Pinciara’ di Tocco da Casauria che alimentano l’intero territorio ad eccezione della zona Tiburtina, dalle ore 22 di giovedì 7 novembre alle ore 6 di venerdì 8 novembre 2013. Tale manovra permetterà il riempimento degli stessi serbatoi durante le ore notturne in modo da garantire la normale erogazione durante il giorno.

Intanto prosegue il programma di chiusura notturna del serbatoio ‘Centro Urbano’ di Casalincontrada prevista fino a nuovo avviso, che interessa principalmente il Comune di Bucchianico, in quanto alimenta le seguenti zone: contrada Annunziata, Colle Gesuiti, Colle Sant’Antonio, Colle Marconi, strada per Popoli, via Brecciarola, e contrada Chiaramilla.

A causa di tali manovre di chiusura notturna del serbatoio, è possibile che si verifichino, nelle ore di punta, cali di pressione sulla rete idrica prevalentemente relative alle utenze ubicate nelle zone più alte del comune di Casalincontrada, in particolare in via Maiella e via Petrano. I sindaci dei comuni interessati dalle turnazioni sono stati già informati dall’Aca S.p.A. in modo che possano dare tempestiva comunicazione a tutti i cittadini.