PARCO NAZIONALE D'ABRUZZO, APPROVATO BILANCIO PREVISIONE 2014

CRONACA. ABRUZZO. Lo scorso 31 ottobre il Commissario Straordinario Giuseppe Rossi, acquisiti, nello stesso giorno, i pareri favorevoli del Collegio dei Revisori dei Conti e della Comunità del Parco, ha approvato il Bilancio di Previsione 2014.

«Considerata anche la recente approvazione, da parte del Ministero dell’Ambiente, del Bilancio Consuntivo 2012, anche questo deliberato dall’Ente nel mese di aprile nel pieno rispetto dei termini di legge, risulta ulteriormente certificata la riacquisita, piena regolarità dell’attività amministrativo-gestionale dell’Ente», spiega il commissario Rossi, «e ciò nonostante il persistere di qualche difficoltà riguardante i debiti arretrati e fuori bilancio in materia di contenzioso legale, lascito “inqualificabile” delle passate amministrazioni e gestioni. Sotto tale profilo non può non essere rilevato e sottolineato che i Bilanci (preventivi e consuntivi) degli ultimi sette anni sono stati tutti regolarmente approvati dagli organi vigilanti e che l’Ente Parco risulta al momento, insieme ad un solo altro parco nazionale, l’unico ad aver pienamente rispettato i 66 principi di trasparenza amministrativa stabiliti dalle recenti leggi in materia di amministrazione pubblica.

Si tratta di un risultato di assoluta rilevanza - dice il Commissario Rossi -, se solo si pensa alla nota crisi amministrativo-finanziaria e gestionale che alcuni anni fa aveva compromesso gravemente la funzionalità dell’Ente e alle “tradizionali” difficoltà nella gestione della struttura organizzativa e del personale che continuano a determinare qualche criticità operativa».