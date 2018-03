TERAMO, GLI ALUNNI DELL’ALBERGHIERO INCONTRANO LA CITTA’ IN PIAZZA

CRONACA. TERAMO. Giovedì a partire dalle ore 11.00, tutti gli alunni e docenti dell’Istituto alberghiero, commerciale per il turismo ‘Di Poppa- Rozzi’ saranno impegnati nella formazione di un corteo che, snodandosi per le vie del centro andrà a concludersi in Piazza Martiri della Libertà.

In programma esibizioni spettacolari di barman acrobatici formati all’interno dell’Istituto, esposizione di oggetti e prodotti per esaltare il design nella ristorazione: pane artistico, intagli vegetali, decorazioni in tavola, esposizione di prodotti alimentari e cosmetici dell’azienda agraria dell’istituto. Gli alunni forniranno inoltre informazioni relative all’offerta formativa dell’Istituto agli interessati.