APPROVATA LEGGE SOCIETA’ DI MUTUO SOCCORSO

CRONACA. ABRUZZO. Istituzione di un centro per lo studio e la documentazione delle Società operaie di mutuo soccorso e di un albo regionale che raggruppi questi organismi. Sono gli aspetti principali della legge approvata ieri dal Consiglio regionale, di cui è primo firmatario il Consigliere regionale Antonio Prospero (Rialzati Abruzzo). «Le società operaie di mutuo soccorso – spiega Prospero – sono nate in Italia nella seconda metà dell’Ottocento per sopperire alle carenze dello Stato sociale e aiutare i lavoratori ad avere una prima assistenza nei casi di incidenti sul lavoro, malattie e perdita dell’occupazione». Una funzione che negli ultimi decenni è radicalmente cambiata, per la maggior presenza dello Stato. Le Soms, però, hanno conservato nei loro archivi un enorme materiale iconografico, che va organizzato e conservato, perché racconta oltre 160 anni di storia italiana e regionale. «Di qui – continua Prospero – la scelta legislativa di istituire un Centro che curi e sovrintenda gli archivi, le biblioteche e tutto il materiale delle Società. Curerà anche mostre, convegni e interventi per la valorizzazione e il restauro di questo materiale, così da diffondere la cultura di organismi che hanno avuto un ruolo centrale nella vita quotidiana di tanti abruzzesi».