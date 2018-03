IL TRALCETTO DELL'AMICIZIA 2013 AD ANTONIO GUIDI

BOLOGNANO. Verrà consegnato sabato 9 novembre presso l’azienda agricola “Ciccio Zaccagnini” a Bolognano il Tralcetto dell’Amicizia. Il Premio fondato da Marcello Zaccagnini, giunto alla XII edizione, mira a riscoprire e rinsaldare il vincolo dell’amicizia vera, al di là delle barriere culturali e sociali.

L’ex Ministro Antonio Guidi riceverà il Tralcetto dell’Amicizia 2013 come riconoscimento per l’impegno nel sociale manifestato negli anni.

Antonio Guidi, che è stato Ministro per la Famiglia e la Solidarieta' sociale, e' un neuropsichiatra infantile . Portatore di tetraparesi spastica di grado medio: un handicap grave, che lo costringe a camminare con fatica e lo fa parlare con difficolta', Antonio Guidi ha fatto dell' impegno civile contro ogni discriminazione la sua ragione di vita. Il suo curriculum e' un intreccio di titoli professionali e soddisfazioni umane: ha scritto trecento libri, tradotti in tutto il mondo. L’appuntamento con il Tralcetto dell’Amicizia sabato 9 novembre ore 12:00 presso l’azienda agricola “Ciccio Zaccagnini” a Bolognano, Pescara.