CONFAGRICOLTURA ABRUZZO: CONCEZIO GASBARRO NUOVO PRESIDENTE

ABRUZZO. L’Assemblea dei delegati delle Confagricoltura dell’Aquila, Chieti, Pescara e Teramo ha eletto Concezio Gasbarro di Villalago (Aq) nuovo Presidente regionale per il triennio 2013-2015, alla vice presidenza sono stati chiamati Bernardo Bernardi Giosia già Presidente di Confagricoltura Teramo e Mauro Lovato già Presidente di Confagricoltura Chieti. Presente all’Assemblea il Vice Commissario Confederale Marino Scappucci.

Concezio Gasbarro 53 anni sposato due figli è Laureato in Scienze Forestali impegnato nella selvicoltura; conduce un’azienda familiare, una cooperativa di lavori agricoli e forestali ed un consorzio di gestione forestale per un totale di Ha 3.000 di risorse boschive. Per Confagricoltura ricopre la carica di Vice Presidente Nazionale della Federazione delle risorse boschive, ed è Vice Presidente di Confagricoltura L’Aquila. Nel mondo della cooperazione agricola si è occupato di sviluppo rurale, mentre nell’ambito delle tematiche ambientali partecipa, attraverso l’Associazione Ambiente e/è Vita Abruzzo, alla gestione di alcune riserve naturali regionali contribuendo al consolidamento di una governance che vede l’uomo e il mondo rurale al centro e attori principali nella tutela dell’ambiente e del paesaggio agrario. Dirigente del mondo venatorio è impegnato per favorire la crescita di una nuova visione anche culturale del cacciatore soggetto gestore del territorio.