ALBO SCRUTATORI PESCARA, DOMANDE DI ISCRIZIONE FINO AL 30 NOVEMBRE

CRONACA. PESCARA. Potranno essere presentate sino al prossimo 30 novembre al Comune di Pescara le domande per l’iscrizione dei cittadini all’Albo degli Scrutatori di Seggio Elettorale in fase di aggiornamento. Le domande dovranno essere corredate di documento di riconoscimento in corso di validità. Le domande di iscrizione devono essere indirizzate al sindaco di Pescara, presentate a mano, all’Ufficio Protocollo, o per via telematica all’indirizzo servizio.elettorale@comune.pescara.it, sino al prossimo 30 novembre. Alla domanda, che dovrà essere obbligatoriamente sottoscritta dal richiedente, dovrà essere corredata di fotocopia di un documento di riconoscimento. I requisiti per potersi iscrivere all’Albo sono l’aver assolto gli obblighi scolastici; essere elettore del Comune di Pescara. Sono esclusi dalla funzione di Scrutatore di seggio i dipendenti del Ministero dell’Interno, delle Poste e Telecomunicazioni e dei Trasporti e Infrastrutture; gli appartenenti alle Forze Armate in servizio; i medici provinciali, gli ufficiali sanitari e i medici condotti; i segretari comunali, dipendenti dei Comuni addetti o i comandati a prestare servizio presso gli Uffici elettorali comunali; i candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione.. Ovviamente coloro che già sono iscritti all’Albo non sono tenuti a rinnovare la relativa domanda e coloro che intendono rinunciare possono ugualmente darne comunicazione entro il prossimo 31 dicembre al Servizio Elettorale del Comune con lettera a mezzo posta o consegnata al Protocollo comunale.